Bari, Al Bano fuori da Sanremo? “Lo sapevo già”

BARI – Al Bano già sapeva che non sarebbe stato inserito nella lista dei 27 big che dal 6 al 10 febbraio calcheranno il palco dell’Ariston per la 74esima edizione del Festival della canzone Italiana. A quanto dichiarato del cantautore di Cellino San Marco, Amadeus lo avrebbe avvisato precedentemente che quest’anno non avrebbe partecipato. Eppure all’indirizzo del cinque volte direttore artistico, avrebbe fatto arrivare ben due canzoni. Ma nulla: sarà per l’anno prossimo. Il maestro però non nasconde la sua soddisfazione per il sestetto appulo lucano che arriverà nella capitale ligure della musica italiana: i tre salentini Negramaro, Emma marrone, Alessandra Amoroso; il tarantino Diodato, il barese Maninni e la lucana Angelina Mango, ultima stella della scuderia di Amici.

E così si è parlato anche di musica durante il seminario che Al Bano ha tenuto – benchè senza voce – al Dipartimento di Economia e management dell’Università di Bari proprio per descrivere la sua figura di business man e imprenditore.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp