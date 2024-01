BARI – Francesco Vicari fa mea culpa al termine della sfida persa contro la Reggiana: “Difficile parlare dopo una partita così, ci è mancato tutto. Si può far meglio e non ci resta che rimetterci a lavorare. Abbiamo avuto ottanta minuti per spingere meglio dopo la rete subita e non possiamo attaccarci agli episodi. Dobbiamo lavorare a testa bassa e ripartire”.

