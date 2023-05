Bari, Vicari: “Ai Play-Off con umiltà, guai a ritenerci favoriti”

Umiltà e saggezza. Francesco Vicari ha le idee chiare su come affrontare i play-off. Il calciatore del Bari ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del ‘San Nicola’.

AVVERSARIO DEL BARI – “Arrivati a questo punto, ogni squadra che incontri è di livello alto. Sappiamo il valore di entrambe le squadre, quindi da domani capiremo chi affrontare e come prepararla”

RAPPORTO CON LA CITTA – “È bellissimo, si sente un calore completamente diverso dagli altri posti. Si vive un amore e un calore diverso, città bellissima. Noi ci troviamo bene”

RAPPORTO CON DI CESARE – “Va al di là del calcio il nostro rapporto, ci vediamo fuori dal campo e parliamo di cose extra-campo. Ci troviamo bene l’uno con l’altro, siamo un grande gruppo”

APPROCCIO – “Dobbiamo cercare di non pensare a questo vantaggio del risultato, perché può essere un problema. Dobbiamo essere concentrati ed equilibrati, in base a come va la partita. Dobbiamo provare a vincerla la partita, perché le soluzioni sono ben poche”

CHEDDIRA – “La chiamata solo la conferma di ciò che ha fatto. Dopo il gol penso che ci sia stata una liberazione, quindi sicuramente può tornare a lavorare meglio”

POSIZIONAMENTO – “Se siamo arrivati terzi, un motivo c’è. Però quello che abbiamo fatto ora viene cancellato, perché ai play-off è tutto diverso. Esser arrivati terzi non vuol dire vincere sempre 3-0”.

PARTITA PERFETTA PER VICARI – “Non lo so, ma spesso abbiamo affrontato grandi partite soprattutto in trasferta”.

ESPOSITO – “Seba ha qualità incredibili, è normale che nel tempo si cresce. Da quando è arrivato, l’ho visto cambiato e deve continuare così”.

SUL GOL CHE MANCA – “Spero di averne tenuto uno buono per i play-off”

QUALITÀ – “Sotto l’aspetto della qualità, forse siamo un po’ al di sotto. Le altre squadre hanno speso tantissimo, noi siamo una squadra umile che cerca di unirsi nei momenti di difficoltà. Se ci manca quello, facciamo fatica. Incontreremo squadre di livello altissimo, ma noi dobbiamo metterci quelle caratteristiche in campo”.

RENDIMENTO AL SAN NICOLA – “Io credo che sia una casualità, ma non sono statistiche che hanno una motivazione ben precisa”.

PALLE INATTIVA – “C’è da migliorare perché segnare su palla inattiva fa la differenza. Dobbiamo cercare di fare meglio”

VICARI PAPÀ – “Mi auguro per loro sempre la salute. Rispetto e umiltà, devono essere prima brave persone i miei figli”

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp