Bari: Cheddira convocato per la qualificazioni della Coppa d’Africa con il Marocco

BARI – L’attaccante del Bari Walid Cheddira è stato inserito dal selezionatore della nazionale del Marocco Hoalid Regragui nella lista dei convocati per i prossimi impegni che attendono i ‘Leoni dell’Atlante’: il 12 giugno i marocchini sfideranno in amichevole Capo Verde, mentre sabato 17 giugno, a Johannesburg, è in programma la sfida di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa contro i padroni di casa del Sud Africa.