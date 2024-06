Bari, tutto pronto per la terza edizione della Olimpiade Metropolitana

BARI – Più di 2500 atleti, oltre 400 gare, 24 discipline sportive, 26 Comuni coinvolti, 130 associazioni sportive partecipanti: sono solo alcuni dei numeri dell’edizione 2024 della “Olimpiade Metropolitana” promossa e organizzata dalla Città Metropolitana di Bari, con il patrocinio di Coni Puglia e Sport e Salute. Dall’atletica leggera al tennis e al padel, dalla lotta al karate alle arti marziali passando per la ginnastica e il calcio: queste le discipline nelle quali saranno coinvolti i ragazzi del territorio. La terza edizione della “Olimpiade Metropolitana” conferma la volontà di promuovere e valorizzare lo sport inteso come occasione di inclusione sociale, aggregazione, appartenenza al territorio e attività che genera benefici alla salute psicofisica. L’appuntamento si svolgerà in maniera diffusa sul territorio metropolitano nelle strutture sportive messe a disposizione dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa.

