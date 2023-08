Bari, turisti a caccia di taxi… o forse no

BARI – Turisti che arrivano in stazione o in aeroporto a Bari e non trovano la disponibilità di un taxi. Un problema che – con l’aumento esponenziale del numero dei visitatori in città – si verificherebbe ogni giorno. O forse no. Sono 150 le licenze su tutto il territorio del capoluogo pugliese ma sempre più turisti o fruitori del servizio sarebbero quasi obbligati a fare riferimento agli Ncc, i cosiddetti Noleggio con conducente, in tutto 645 in Puglia. E sono tanti i comuni della regione, dal Gargano al Salento, che mettono a disposizione questo servizio con relative licenze. Il problema sarebbe quello della mancanza di un bando nazionale per le nuove licenze taxi ma intanto il comune di Bari, per venire incontro alla categoria, pare abbia messo a bando 20 nuove licenze che però non saranno disponibili prima di gennaio prossimo. Ma la situazione è davvero così? A quanto pare no se si considera la coda presente davanti alla stazione di Bari

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp