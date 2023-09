Bari: Tangenziale bloccata per un incidente, 10 km di coda

Non c’è pace per chi percorre la tangenziale di Bari. Dopo il blocco di mercoledì 6 settembre a causa di un camion che aveva perso blocchi di cemento, nel pomeriggio di giovedì 7 traffico ancora una volta bloccato a causa di un incidente: dallo svincolo autostradale fino all’uscita per Bari Japigia per quasi 10 km di coda. Automobilisti esasperati.

