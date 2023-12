Bari, studente trovato morto in casa: disposta autopsia

Nella mattinata di giovedì 28 dicembre sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Domenico Buonamico, lo studente di 22 anni trovato morto nel suo appartamento di via Montenegro, nel quartiere Umbertino di Bari, nella serata di martedì 26 dicembre. Gli accertamenti aiuteranno a stabilire le cause del decesso, anche se non è escluso possa essere stato causato da un malore improvviso. Il 22enne, iscritto alla facoltà di Ingegneria, è stato trovato riverso sul pavimento del bagno. A far scattare l’allarme sono stati alcuni amici che non riuscivano a contattarlo. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

