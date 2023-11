Bari, rinasce il giardino di viale papa Pio XII

BARI – Oltre 1400 mq di prato inglese e più di 700 nuove essenze floreali. Negli ultimi giorni ci sono già stati atti vandalici, che hanno comportato nuovi interventi, e una parte del prato è stata sostituita per via delle deiezioni canine ma adesso la palla passa ai cittadini. È stato consegnato il triangolo verde tra viale Orazio Flacco e viale Papa Pio XII, davanti all’Oncologico, al quartiere Poggiofranco, che la Bari Multiservizi ha riqualificato senza spese per i cittadini. È stata rifatta la pavimentazione dei vialetti, pitturato il locale del bagno pubblico, i pali dell’illuminazione, le giostrine, recuperate e pitturate le panchine. erano piene di scritte), recuperato e pitturato il tappeto delle giostrine.

