BARI – Politecnico di Bari e la Zes Ionica interregionale insieme per il supporto scientifico alle aziende di Puglia e Basilicata. È questo l’obiettivo del progetto di collaborazione che coinvolgerà i due enti attraverso la firma di un protocollo d’intesa. Obiettivo della cooperazione è attrarre investimenti, sviluppare infrastrutture, creare nuovi posti di lavoro, promuovere la crescita delle esportazioni e delle attività industriali, della ricerca e dell’innovazione. Per la Puglia e Basilicata è operativa la Zes Ionica Interregionale che ha in Taranto il distretto portuale di riferimento e le aree produttive individuate in Puglia e Basilicata. Per questo diventa importante il contributo che centri di ricerca e università possono apportare allo sviluppo di tali aree e alle aziende presenti e future di specifici settori caratterizzanti qui territori.

