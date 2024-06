Bari, Parco Bellomo: il nuovo polmone verde della città

BARI – Ventimila metri quadri e 250 alberi ad alto fusto, tra pini e ulivi secolari, oltre a 350 arbusti e centinaia di piante ornamentali. E ancora un anfiteatro di verzura, con piantumazioni e un piccolo palco che potrà ospitare manifestazioni. In ultimo uno spazio ludico attrezzato per i più piccoli. I baresi avranno un nuovo polmone verde, risalente al Settecento, da poter vivere. Nelle scorse ore il sopralluogo a parco Bellomo, il parco della omonima villa settecentesca acquisito dalla proprietà comunale nell’ambito dell’accordo di programma Ined sottoscritto dalla ripartizione Urbanistica e vincolato dalla Soprintendenza. Un nuovo polmone verdee incastonato tra via Amendola e via Strada. Da qui si potrà al momento accedere in attesa dell’apertura dell’ingresso sul prolungamento di via Lenoci. Lo storico parco della villa è stato donato alla città tramite il progetto del complesso residenziale Abiparco. Nove mesi per ultimare i lavori, ma ora i baresi avranno un altro spazio verde. Alcuni viali della villa sono disegnati da pilastri recuperati e vasi di terracotta ornamentali con decorazioni neoclassiche.

