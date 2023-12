Bari, palo della luce crolla per strada in pieno centro

BARI – Probabilmente a causa del forte vento, un palo della pubblica illuminazione è crollato in pieno centro, in via Sparano. Ad attutire la caduta, le luminare piazzate lungo tutta la via dello shopping barese. Per questo non si registrano feriti. L’episodio nell’isolato tra via Piccinni e via Abate Gimma. Immediato l’intervento degli agenti della polizia locale che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona.

