Bari, coppia di anziani rom aggredita su via Caldarola

BARI – Un’aggressione in piena regola. È quanto avrebbe subito una coppia di anziani di etnia rom questa mattina, dopo dopo le 6, a Japigia in zona via Caldarola. I due, sulla settantina, sarebbero stati sorpresi da alcuni malviventi che li avrebbero colpito con il calcio di una pistola. L’episodio mentre la coppia percorreva in moto il ponte che collega via Caldarola al campo rom . La denuncia di quanto accaduto è arrivata direttamente da Danief Tomescu, responsabile del campo e portavoce della comunità Rom barese

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp