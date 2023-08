BARI – Delle ossa presumibilmente appartenenti a un uomo sono state ritrovate nel vano scala di una villetta in fase di ristrutturazione al civico 1 di strada del Terzo Scambio, traversa di corso Alcide De Gasperi, subito dopo lo svincolo per la tangenziale in direzione sud, a Bari. Il ritrovamento questa mattina da parte degli operai che stanno eseguendo lavori nell’edificio datato anni Settanta. Durante l’abbattimento di un muro avrebbero notato questo vano scala dove è stata rinvenuta la busta con lo scheletro e alcuni libri impolverati. Sul posto è intervenuta la polizia di Bari insieme ai colleghi della scientifica per i rilievi del caso. Il pm di turno ha disposto l’analisi del medico legale Francesco Introna del Policlinico di Bari proprio per cercare di capire di chi possano essere le ossa ritrovate. Dai primi riscontri pare che siano lì da oltre 20 anni, di un uomo e che non siano riconducibili a fatti criminali degli ultimi decenni. Più probabile, invece, che siano di una vecchia estumulazione.

