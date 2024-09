Bari, malamovida all’Umbertino: residenti esasperati

BARI – La festa inizia alle 2 di notte. Si accendono delle casse portate da chi non si sa e si incomincia a cantare. E questa è storia di ogni fine settimana ma non solo, anche nel periodo invernale. Non ce la fanno più i residenti tra via Cognetti e via Abbrescia, nel cuore del quartiere Umbertino di Bari, perla in stile liberty che ormai da qualche tempo accoglie la movida del capoluogo, specialmente autoctona con i suoi locali e ristoranti che in molti casi accolgono i fruitori all’aperto.

Venerdì scorso l’ennesimo episodio che ha letteralmente tolto il sonno a chi a quell’ora avrebbe preferito riposare anziché essere svegliato dalla musica sparata a tutto volume da delle casse. E a questo – stando alle denunce dei residenti – si aggiungono risse e accoltellamenti (come quella che nella stessa notte incriminata avrebbe coinvolto otto ragazzi), degrado e sporcizia. “C’è da avere paura” ci dicono mentre ci mostrano l’esposto presentato in procura da oltre 200 abitanti della zona.

