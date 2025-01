Bari, Longo: “Cesena squadra forte. Vedo il bicchiere mezzo pieno”

Il pareggio contro il Brescia ha lasciato l’amaro in casa Bari. All’andata, al pari contro le rondinelle seguì un successo contro il Brescia. Il pubblico biancorosso si augura lo stesso esito nel match dell’Orogel-Manuzzi, in programma sabato 25 gennaio. I romagnoli sono reduci da risultati altalenanti ma il tecnico dei pugliesi, Moreno Longo, ha avvisato i suoi: “Non partiamo avvantaggiati, nutriamo grande rispetto nei confronti di una squadra forte, costruita bene e con giocatori di livello. Il Cesena gioca bene a calcio, è una compagine ben allenata e non dobbiamo cadere in queste trappole perché gli equilibri sono molto sottili in ogni gara”.

Tandem Bonfanti-Favilli?: “Sono valutazioni che stiamo effettuando. Bonfanti si è allenato ieri con la squadra ma non vi dirò se giocherà col Cesena (ride, ndr). Abbiamo lavorato con due sistemi di gioco e valuteremo in base a stato di forma, avversario e piano gara”.

Bonfanti: “Il ragazzo ha grande voglia e, tolta l’ultima settimana, si è sempre allenato. Potenzialmente sta bene e avevamo individuato in lui il giusto rinforzo per la nostra squadra. Abbiamo acquistato un giovane che ha fatto parlare molto di sé e siamo contenti di averlo con noi”.

Il morale: “La squadra ha lavorato bene ma è una costante. Durante la settimana, i ragazzi danno sempre tutto, sapendo che ogni partita ha la sua storia e una volta finita si azzera tutto. Ciò che può cambiare è l’umore, con il Brescia abbiamo lasciato due punti sul campo ma dobbiamo prepararci per affrontare un’altra partita. Andremo ad affrontare un avversario molto insidioso tra le mura amiche”.

Bellomo: “Bellomo è una risorsa di questo Bari. Deve continuare a lavorare e farsi trovare pronto come fatto col Brescia. Gli rivolgo pubblicamente i miei complimenti perché per senso di appartenenza e attaccamento alla maglia riesce ad essere positivo per il gruppo nonostante il minutaggio, così come altri giocatori”.

Assenza Vicari: “Il dubbio è tra Simic o Mantovani al centro della difesa. Lorenco è in uno stato di forma completamente diverso rispetto a quello di diverse partite fa”.

Un altro play dal mercato?: “Il mercato è ancora aperto e se dovesse esserci l’opportunità di rafforzare la squadra proveremo a farlo. Ci sono ancora diversi giorni, la società si sta adoperando per cercare di cogliere le eventuali opportunità”.

L’errore sul pari del Brescia: “Le interscambiabilità devono essere effettuate in base al principio di occupazione degli spazi. In occasione del secondo gol c’è un’interpretazione singola un po’ scellerata. Nonostante quella, eravamo messi bene lo stesso essendo in superiorità numerica ma potevamo lavorare meglio. Dovevamo affrontare prima l’esterno del Brescia, magari facendo fallo. È stata una catena di errori”.

Maiello: “Ha recuperato dall’influenza e si sta allenando. Credo abbia smaltito i problemi e sia a disposizione. Favasuli? È il sostituto naturale di Oliveri e partirà dall’inizio”.

Punti persi e mercato: “I punti persi sul campo fanno rabbia perché con più attenzione e precisione ne avremmo potuti avere di più. Qualcosa è mancata, i numeri non mentono mai. Per me il bicchiere è mezzo pieno, stiamo effettuando un bel percorso. Ci sono tante squadre superiori, per svariati motivi. Stiamo ricostruendo e siamo nei playoff. Stiamo cercando di fare il massimo, il direttore ha chiarito ciò che possiamo fare. Non possiamo paragonarci per possibilità a proprietà che hanno budget fuori dal comune, non possiamo prendere Brunori o Pohjanpalo. Stiamo facendo bene ma è un punto di vista. Non possiamo cambiare il pensiero degli altri ma se fossi un tifoso del Bari sarei contento”.

