BARI – C’è il forte rischio che i petali al San Nicola non siano pronti e completati per la sfida tra Italia e Malta valida per euro 2024: al vaglio possibili penali per la ditta incaricata. Fa il punto della situazione l’assessore allo sport Petruzzelli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp