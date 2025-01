Bari, furto a Giurisprudenza

BARI – Tre monitor e un’apparecchiatura per la regia sono stati rubati la scorsa notte da due aule della facoltà di Giurisprudenza di Bari. I ladri sono probabilmente entrati nell’università dal garage, intorno alle 22 di ieri, e poi hanno forzato le porte dell’aula magna Aldo Moro e dell’aula V che si trovano al piano terra. La polizia, chiamata dalla direzione dell’università, è intervenuta intorno alle 9 di stamattina con il personale della Scientifica e della Digos. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver immortalato i responsabili. “Sono molto dispiaciuto – ha detto il professor Andrea Lovato, direttore di Giurisprudenza – non tanto per il valore materiale degli oggetti rubati, limitato, ma per il principio alla base. Queste miserie umane remano contro tutto ciò che facciamo per promuovere le attività di questo dipartimento. Sono addolorato per un principio etico, che è superiore al danno in sé”

