Bari, al Fortino la nona edizione di Bianca di Puglia

BARI – Trenta sommelier, 200 etichette e 60 cantine. Il Fortino Sant’Antonio di Bari si trasforma in una cantina a cielo aperto con la nona edizione di Bianca di Puglia, la rassegna dei vini bianchi pugliesi, promossa da Ais Puglia e organizzata dalla Delegazione Ais Bari, insieme ai ragazzi del Sommelier Astemio, l’unica manifestazione destinata alla promozione dei vini bianchi pugliesi. Con loro, sui banchetti allestiti sulla Muraglia del capoluogo, anche degustazioni di olio evo, mentre in abbinamento gastronomico sono stati proposti salumi e formaggi di alcuni presidi murgiani, una preparazione gourmet di mare d in alternativa una preparazione vegetariana. Ad aprile l’appuntamento, il convegno Bianco Levante, Origine dei vini bianchi più ad est d’Italia tra genetica e mito”.

