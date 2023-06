Bari, DigithOn ’23, ultima chiamata

BARI – Oltre 260 candidature, 72mila utenti al voto e 1700 start up registrare sul sito. Questi i numeri del 2022 ma manca Meno di una settimana per candidare la propria startup a DigithOn 2023: chiude il 30 giugno, infatti, la call for ideas per avere la possibilità di essere selezionati per le fasi finali della più grande maratona digitale italiana che torna dal 31 agosto al 3 settembre a Bisceglie, nella sesta provincia. Anche l’ottava edizione di DigithOn sarà una full immersion di quattro giorni nel mondo del digitale, e un’occasione di confronto e connessione tra idee innovative e imprese. Non mancheranno gli approfondimenti con i protagonisti del mondo delle istituzioni, della cultura e delle imprese italiane e internazionali, i temi legati al mondo del digitale e il loro impatto sulla società e sull’economia. Focus di quest’anno, l’intelligenza artificiale.

