Bari, Di Cesare: ‘C’è aria nuova. Mancano 5-6 innesti per alzare qualità’

Da un lato il rendimento della squadra, dall’altro le amichevoli ed un mercato che dovrà completarla e rafforzarla. Al termine del match amichevole disputato contro l’Equipe Campania, il vice ds Valerio Di Cesare analizza la situazione in casa Bari: “L’arrivo di Lasagna? Personalmente sono molto felice, è un giocatore che ha fatto solo la Serie A e soprattutto sono pochi quelli che sono stati nel giro della nazionale. E’ un giocatore che alza la qualità, sono felice. Con Magalini seguiamo determinate idee da un mese e le stiamo portando a casa. Per ora sto scoprendo cose nuove, darsi obiettivi è sempre bello. Serve tempo per portare a casa un giocatore, anche 7-8 giorni. Contano le idee, adesso mancano altri 5-6 giocatori per alzare il livello e competere. Non saranno però arrivi imminenti. Ci sono dei nomi ma anche squadre che i propri calciatori neanche li fanno partire. Dobbiamo intervenire sul portiere, ma anche in difesa. Per ora ne abbiamo portati già sei e mi ritengo soddisfatto. Chi è arrivato sta dimostrando massimo impegno e già si vede qualcosa. C’è un’altra aria rispetto allo scorso anno. Poi sta al campo giudicare. Il Bari di sicuro deve competere ma ricordo a tutti che gli obiettivi erano importanti anche nella passata stagione ma poi è andata malissimo”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author