Bari: Delusione Mignani, ‘Il pari sarebbe stato più giusto’

“Credo che il pareggio sarebbe più giusto, almeno dal mio punto di vista. Abbiamo pagato a caro prezzo due errori e gli episodi fanno sempre la differenza – commenta Michele Mignani, allenatore del Bari, dopo il ko casalingo con il Genoa -. Alla squadra vanno comunque i complimenti perché ci ha messo cuore, spirito e voglia rimanendo sempre in partita, creandosi anche l’occasione per pareggiare all’ultimo minuto. Contro una squadra forte come il Genoa, desinata a lottare per le prime posizioni, fare punti sarebbe stato importantissimo. Da allenatore devo guardare alla prestazione più che al risultato: vado a casa tranquillo, anche se avrei preferito staccare con un risultato positivo. Le sconfitte ti abbattono, ma dobbiamo pensare al percorso intrapreso: mettere sotto il Genoa vuol dire che siamo sulla strada giusta. La classifica? Non la guardo, preferisco concentrarmi sulla prossima sfida. Cheddira? “Aveva una grande voglia di giocare, mi è piaciuto il suo atteggiamento. Se resta a gennaio? Questo non è di mia competenza, ma mi fanno piacere le parole di Polito che lo ha confermato. Il pubblico? “Vorrei accarezzare uno per uno i tifosi per essere venuti a incitarti, non mi era mai capitato in carriera di giocare e allenare in un contesto di questo tipo. Se siamo andati forti è anche grazie a loro”.