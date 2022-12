Genoa: Gilardino, ‘Bravi a soffrire con un buon Bari’

Condividi su...

“Vincere a Bari aumenta entusiasmo e autostima, ma dobbiamo essere bravi a restare con i piedi per terra ragionando gara dopo gara senza guardare troppo avanti – dice Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, dopo il successo del San Nicola -. Questo gruppo deve essere consapevole di poter raggiungere i traguardi importanti che si è prefissato. Perché ho scelto Puscas? Sta lavorando bene da quando sono arrivato, il gol lo ripaga dei sacrifici. Coda sarebbe stata una valida alternativa da inserire nella ripresa in caso di necessità: da uno come lui mi aspetto possa essere determinante per la squadra. Però, credo sia più giusto soffermarsi sul collettivo: l’approccio è stato giusto e quando abbiamo raddoppiato abbiamo dimostrato di essere capaci di soffrire con un buon Bari”.