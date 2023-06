Bari, Decaro: “Rivera? Mi ha cercato e non è il solo”

BARI – Interpellato nel corso del convegno ‘Sfide, un sud che guarda all’Europa’ svoltosi a Bari sulle voci che vorrebbero Gianni Rivera interessato al Bari, il sindaco Decaro si esprime cosi: “Condividiamo con il Napoli la multiproprietà. Mi sembrava di aver capito che i De Laurentiis avessero intese pronte in caso di A. Rivera? Ho ricevuto una telefonata da lui diversi giorni fa e non solo da lui. Il mio compito è stato quello di mettere in contatto gli interessati con la società. Poi non so gli sviluppi e di cosa hanno parlato. Io sono molto tifoso, ma prima del fallimento non conoscevo molte delle dinamiche del mondo del calcio”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp