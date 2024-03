Bari, Colosimo (antimafia): ‘Atti acquisiti all’epoca degli arresti’

“Per quanto riguarda la questione relativa agli accessi nei comuni, dal 2016 a oggi sono stati 136 ed è normale che a seguito di un’ordinanza del tribunale della prevenzione di Bari che prevede l’amministrazione giudiziaria per una società si proceda a un accesso. Tutto il resto non mi compete e non è mio dovere commentarlo anzi è mio dovere svilupparlo”. Così Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare antimafia, a margine del seminario promosso da Libera in collaborazione con Avviso Pubblico a Palazzo Valentini, a Roma. Gli atti dell’inchiesta di Bari “Sono stati acquisiti all’epoca degli arresti su decisione unanime dell’ufficio di presidenza che presiedo”, conclude.

