Bari, sarà chiuso temporaneamente tratto della tangenziale

BARI – Da stasera fino a domani alle 4, poi tutto tornerà alla normalità, la comunicazione giunge dall’Anas,

questa sera a partire dalle 21,30 e fino alle 04,00 del 18 ottobre sarà chiuso l’ingresso della Strada Statale 16 Tangenziale di Bari, da via G. La Pira, zona Japigia del capoluogo regionale.

L’interdizione è necessaria e funzionale all’attivazione della carreggiata in direzione Foggia sulla viabilità definitiva della tratta SS16 adriatica dal km 805+500 al km 806+875. ANAS ha emanato in merito l’ordinanza 421/2023/BA del 12/10/2023.

Agli automobilisti in transito è chiesto di prestare la massima attenzione a code e rallentamenti sulla SS16 direzione Nord e prevedere accessi e percorsi alternativi all’innesto sulla SS16 da via La Pira.

