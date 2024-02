Bari, Brenno: “Iachini ci dà fiducia. Vittoria di sostanza”

BARI – Tra i protagonisti della sfida vinta contro la Feralpisalo c’è anche il portiere Brenno. Per lui primo cleansheet con Iachini: “Meritavamo di vincere, abbiamo fatto una gara di sostanza. Il mister trasmette tanta fiducia a tutti noi e facciamo quello che ci chiede di fare. Lentamente stiamo imparando tutto e per quanto riguarda i portieri lui chiede di giocare alto assieme alla squadra. Ora come ora contano però i punti e le vittorie. Tutte le partite sono difficili ma vanno affrontate con il giusto e dovuto atteggiamento”.

