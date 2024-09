Bari, addio a mister Salvemini: aveva 82 anni e vinse la Mitropa Cup

Scompare all’età di 82 anni Gaetano Salvemini. Una triste notizia per tutti i tifosi del Bari e proprio nel giorno del novantesimo anniversario della costruzione dello stadio Della Vittoria.

Classe 1942, nativo di Molfetta, fu allenatore del Bari dal 1988 al 1991. A oggi è anche l’unico tecnico in grado di aver vinto una competizione internazionale alla guida dei pugliesi: la Mitropa Cup del 1990 nella finale tutta italiana contro il Genoa. Partita che fu anche l’ultima disputata nel glorioso e storico impianto cittadino, prima di trasferirsi al San Nicola.

Conquistò anche una promozione in A nel 1988/89, terminando la sua carriera in Puglia all’inizio della stagione 1991/92, dopo il ko in trasferta sul campo della Juventus. Durante la sua permanenza si sono alternati calciatori talentuosi, esperti e dal grande avvenire come Maiellaro, Carrera, Di Gennaro, Joao Paulo, Platt, Carbone, Terracenere, Loseto ed altri ancora.

