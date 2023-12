Bari 2024, il Pd conferma la linea: “Azzeramento sui nomi”

Bari – Oggi pomeriggio i vertici del Partito democratico pugliese si sono riuniti per fare il

punto della situazione sulle prossime amministrative di Bari. All’incontro organizzato dal segretario regionale, Domenico De Santis, hanno partecipato il capogruppo al Senato, Francesco Boccia, l’onorevole Ubaldo Pagano, il segretario provinciale Pino Giulitto, il segretario cittadino Gianfranco Todaro, la presidente provinciale Elvira Tarsitano e quella cittadina Titti De Simone. “Il Partito democratico – dice De Santis – nella sua interezza ha confermato di voler continuare a lavorare sulla linea decisa dall’assemblea cittadina. Il nostro partito ha sacrificato il metodo delle primarie e ha messo in stand by unitariamente le proprie autorevoli candidature al fine di consentire alla coalizione un lavoro più sereno mettendo al centro l’unità della coalizione”. Quindi prosegue il muro contro muro, dal Pd la richiesta è che venga azzerata anche la candidatura dell’avvocato Michele Laforgia proposta da alcuni gruppi riuniti nella ‘Convenzione’ per individuare un candidato “esterno”. “Nei prossimi giorni – aggiunge De Santis – continueranno le interlocuzioni volte a ricercare assieme una soluzione che tenga insieme tutta la coalizione superando le legittime aspirazioni di tutti i candidati e facendo prevalere le ragioni dello stare insieme. Al Pd interessa continuare a governare la città di Bari dopo straordinari

anni di buon governo e di modernizzazione della città”. (ansa)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp