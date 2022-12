Bardi: ‘Basilicata verso cambiamento, 2023 ricco di novità’

Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata, annuncia una serie di investimenti che saranno messi in campo nel nuovo anno per assicurare ai lucani benefici immediati e per le prossime generazioni. In un messaggio audio rivolto a tutti i lucani, il presidente Bardi, annuncia una serie di investimenti attuati nel 2023 a favore delle famiglie e delle imprese lucane.

Negli ultimi due anni, la Basilicata ha rappresentato un modello sia per la campagna vaccinale nella lotta al Covid che nel settore energetico grazie alla legge regionale sul gas gratis. E’ stato l’inizio del percorso di cambiamento che ha chiesto la gran parte dei lucani. “Un percorso che continuerà nei prossimi anni – ha detto Bardi – e che poggia sulle spalle e sulle gambe di una nuova classe politica ma anche dei tantissimi lucani che non vogliono rassegnarsi al lamento, al declino e all’assistenzialismo”.

“Sarà un 2023 pieno di opportunità – ha annunciato il presidente -. La Basilicata guarda finalmente al futuro, possiamo rimediare a decenni di scelte sbagliate e dare oppurtintà di lavoro, crescita e futuro ai nostri giovani, qui in Basilicata”.

Ascolta il messaggio integrale del presidente al seguente link:

https://open.spotify.com/show/4be7xGFX8IZa6BzOiS5BXP

Condividi su...

Linkedin email