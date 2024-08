Avetrana: droga nella e-bike, arrestato presunto spacciatore

Giovedì 22 agosto, i Carabinieri della Stazione di Avetrana hanno arrestato un uomo di 43 anni, residente nella zona, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, fermato mentre era a bordo della sua e-bike, è stato sottoposto a una perquisizione da parte dei militari dell’Arma. Durante il controllo, all’interno di una borsa sottosella, sono state rinvenute diverse dosi di marijuana, già confezionate e pronte per la vendita. La scelta di spostarsi con una bicicletta elettrica sembra essere stata motivata dalla necessità di muoversi con maggiore discrezione e rapidità, riducendo le probabilità di essere fermato dalle forze dell’ordine.

Successivamente, la perquisizione è stata estesa all’abitazione del 43enne, dove i Carabinieri hanno trovato ulteriori quantità di droga. Circa 250 grammi di marijuana erano nascosti all’interno di una credenza in cucina, insieme a un bilancino di precisione e bustine in plastica utilizzate per il confezionamento delle dosi. È stata inoltre sequestrata una somma di denaro, ritenuta il provento dell’attività illecita.

L’operazione dei Carabinieri si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia, particolarmente intenso durante il periodo estivo, caratterizzato dalla presenza di numerosi turisti.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri per le necessarie analisi. Secondo le stime, la sostanza avrebbe potuto fruttare circa 2.000 euro sul mercato.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 43enne, in attesa di giudizio definitivo e salvo diversa disposizione, è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author