Auto in fiamme a Brindisi e Latiano: s’indaga su due incendi

BRINDISI – Un’auto in fiamme a Brindisi, un’altra a fuoco a Latiano: notte impegnativa per i vigili del fuoco della provincia, chiamati a spegnere i due roghi registrati in neppure un’ora a 15 chilometri di distanza.

Il primo rogo si è verificato intorno alle 3 di questa mattina nel capoluogo, in via San Luigi IX, al Rione Sant’Angelo. Le fiamme hanno distrutto una Fiat Punto, oltre a danneggiare il portone di un garage e ad annerire la facciata di un palazzo. Sul posto anche la polizia.

Auto in fiamme, incendio a Latiano

Il secondo incendio a Latiano, in via Michele Buongiorno, in pieno centro, dove il fuoco ha distrutto un’Alfa parcheggiata in strada. Anche qui, le fiamme hanno danneggiato la facciata di un edificio vicino. Sul posto, i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni.

In entrambi i casi, le forze dell’ordine sono al lavoro per stabilire le cause degli incendi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author