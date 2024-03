LEPORANO (TA) – Una giovanissima vita spezzata in seguito a un violento impatto avvenuto sulla strada comunale “Luogovivo” a Leporano nel tarantino. La vittima è un ragazzo di soli 16 anni, residente a Taranto, che viaggiava a bordo di una Opel Astra alla cui guida c’era un 28enne che è stato ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto in “codice rosso”.

L’auto su cui si trovavano i due è finita fuori strada andando a schiantarsi violentemente contro un muro, abbattendolo. Quando sono giunti i soccorsi per il 16enne non c’era più nulla da fare. Nell’incidente stradale mortale non sarebbero stati coinvolti altri veicoli: per appurare la dinamica sono al lavoro i Carabinieri della stazione di Leporano.

La tragedia è avvenuta poco prima di mezzanotte di mercoledì 27 marzo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Taranto: i primi soccorsi sono stati prestati dai sanitari del 118 giunti con due ambulanze.

Le foto in evidenza sono di Francesco Manfuso.

