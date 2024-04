Arresti Bari, Meloni: ‘Comuni di sinistra vanno trattati come gli altri’

“Possiamo discutere se la norma sullo scioglimento Comuni è adeguata, ma non si può chiedere che amministrazioni di sinistra siano trattate diversamente dalle altre”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di “Porta a porta”, in onda questa sera su Rai 1, parlando del caso di Bari. “Non entro nel merito, la questione non è politica, ma questo governo – ha aggiunto – ha sciolto diversi Comuni e nessuno si è stracciato le vesti. Questa Italia in cui cui è a sinistra ha più diritti degli altri non mi è mai piaciuta”.

