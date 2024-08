Arianna Meloni risponde alle polemiche: ‘Sanno che non faccio porcate‘

Arianna Meloni ha deciso di scendere in campo per difendersi dalle polemiche che la vedono coinvolta nelle ultime ore. “Sanno che non faccio porcate”, ha dichiarato conversano con diversi quotidiani.

Meloni ha espresso la sua preoccupazione per il metodo utilizzato nelle accuse, ma ha ribadito con fermezza di non aver mai influenzato, né cercato di influenzare, le decisioni riguardanti le nomine. “Sono incredula, ma tranquilla, so di non aver fatto nulla di male”, ha affermato, sottolineando di non aver mai partecipato a riunioni su questi temi.

La responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia ha inoltre chiarito che non esiste alcuno “scontro” con la magistratura e ha rigettato con forza l’idea di essere “dipinta” in modo distorto rispetto a ciò che è realmente.

