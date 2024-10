Angelino: ‘Prossimo sindaco di Matera sia scelto dai materani’

“Dopo quattro anni difficili sotto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bennardi e dal Movimento 5 Stelle, per Matera è arrivato il momento di guardare avanti. La città dei Sassi ha vissuto un periodo di oblio, con una gestione definita la peggiore di sempre, che ha lasciato macerie amministrative da cui rialzarsi”. Lo scrive in una nota Giovanni Angeilno, leader di Matera nel cuore.

“Le grandi manovre per il futuro della città sono già iniziate. Si vocifera di riunioni in corso a Potenza e a Roma per definire i candidati in grado di soddisfare le dirigenze nazionali dei partiti. Tuttavia, il movimento “Matera nel cuore” ribadisce con forza un principio fondamentale: la scelta del candidato sindaco spetta ai materani, non può essere imposta dall’alto o decisa altrove”, continua.

“Matera nel cuore non metterà veti sulle proposte che arriveranno, ma lavorerà per individuare un sindaco capace di rilanciare la città. L’unico limite è chiaro: non ci saranno alleanze con il Movimento 5 Stelle, indipendentemente da chi proporrà come candidato”, aggiunge Angelino.

“Per quanto riguarda Bennardi, il movimento lo invita a riflettere sugli errori commessi durante il suo mandato. Il proverbio parla chiaro: “Chi è causa del suo mal, pianga se stesso”. L’ex sindaco e la sua amministrazione hanno fallito su più fronti e i tentativi di addossare ad altri la responsabilità dello scioglimento del Consiglio comunale appaiono inaccettabili. Dopo quattro anni di arroganza amministrativa e inesperienza, i materani hanno deciso che era ora di chiudere quel capitolo e voltare pagina.

