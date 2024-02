Angelina Mango a Sanremo, intervista a Nello Giudice

Cresce l’attesa per la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i big, a scendere per la prima volta le scale dell’Ariston, ci sarà anche la lucana Angelina Mango, figlia del grande Pino e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar. Abbiamo intervistato e chiesto un commento allo storico bassista di Mango, Nello Giudice.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author