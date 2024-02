Andria: uomo di 69 anni di Trani dona cuore, fegato, reni e cornee

Quarta donazione multiorgano nella Asl Bt dall’inizio dell’anno: un uomo di 69 anni di Trani ha donato il cuore, il fegato, i reni e le cornee.

Nelle sale operatorie dell’ospedale Bonomo di Andria, dirette dal dottor Nicola Divenosa, si sono alternate diverse equipe chirurgiche coordinate dal responsabile per le donazioni, dottor Giuseppe Vitobello.

Il cuore è stato prelevato dal Policlinico di Cagliari, il fegato dal Policlinico di Bari e i reni dagli urologi del Policlinico di Foggia, mentre le cornee sono state prelevate dal dottor Ceci del gruppo degli oculisti di Andria per essere inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

”Grazie alla moglie e ai due figli del donatore per la loro scelta di speranza – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt -, grazie come sempre a tutti gli operatori che lavorano per rendere possibile donazioni multiorgano che presuppongo una alternanza di equipe chirurgiche. Il nostro impegno a sostegno della donazione degli organi e dei tessuti resta altissimo e siamo ripagati da una generosità senza eguali a livello regionale e non solo”.

