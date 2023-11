Andria, interramento ferroviario: riunione su modifiche alla viabilità

ANDRIA -Cantieri a step su via Milite Ignoto, apertura provvisoria di via Gramsci e novità su via Vecchia Barletta. L’interramento ferroviario di Andria porterà a nuove modifiche della viabilità a partire dal prossimo lunedì. Briefing a Palazzo di Città per verificare lo stato dell’arte e la messa in funzione delle utenze nei tratti interessati. Prevista una diminuzione provvisoria dei parcheggi, ma anche una variazione della circolazione tra il 20 novembre e il 9 febbraio. Resta invariata la scadenza del 30 giugno per il completamento dell’interramento. Nuovo appello dell’amministrazione comunale.

