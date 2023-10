Andria, incidente stradale a Montegrosso: un ferito

ANDRIA – È di un ferito, non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto giovedì sera all’altezza della rotatoria di Montegrosso, sulla strada provinciale Andria-Canosa.

Per cause ancora in corso di accertamento, un autocarro è uscito di strada finendo la sua corsa prima contro la rotatoria, poi contro il guard-rail.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente del mezzo, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria.

Al momento il traffico è interrotto e si sta deviando la circolazione sulle complanari adiacenti.

