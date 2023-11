È morto un altro operaio andriese, questa volta a causa di un incidente stradale, mentre tornava a casa dopo il suo turno di lavoro. All’alba di sabato 11 novembre ha perso la vita un 50enne sulla strada che collega Rutigliano, nel Barese, alla città federiciana. Non ci sarebbero altre vittime né feriti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, pare che per l’uomo non ci sia stato nulla da fare. La dinamica sarà al vaglio degli inquirenti.

