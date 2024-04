Andria, Giovanna Bruno contro la rimozione della rotatoria di Montegrosso

ANDRIA – La rotatoria d’accesso al borgo di Montegrosso, in territorio di Andria, verrà eliminata a partire dal 2 maggio. A darne notizia l’impresa D’Oria, che si occupa della manutenzione e della messa in sicurezza dell’area. Il sindaco federiciano Giovanna Bruno ribadisce la sua presa di posizione contraria all’operazione di smantellamento, dopo aver già preso in passato provvedimenti finalizzati alla proroga e al mantenimento del rondò. Pur di conservare la rotatoria, il sindaco di Andria aveva proposto un declassamento della strada provinciale 2 ad arteria comunale. L’impresa lotta per procedere all’eliminazione, dopo aver manifestato il suo disappunto per i provvedimenti comunali e provinciali. Adesso anche un incontro con il Prefetto della BAT Rossana Riflesso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author