Andria, furgone in fiamme in via Gramsci

ANDRIA – Un furgone appartenente ad una ditta di alimentari ha preso fuoco mercoledì ad Andria, nella centralissima via Gramsci. L’episodio, avvenuto nella tarda mattinata, non ha fatto registrare feriti: l’autista del mezzo non risulta coinvolto nel rogo, mentre non si trovavano nei paraggi altri veicoli o passanti.

Sul posto è intervenuto il Comando Provinciale BAT dei Vigili del Fuoco con una squadra di soccorso, che ha provveduto a domare le fiamme. Ancora da accertare le cause dell’incendio.

