Ancora sangue sulle strade salentine: 32enne muore a Gallipoli

Un altro incidente mortale si è verificato in Salento.

Intorno alle 20 di lunedì 1° aprile, un 32enne di Gallipoli ha perso la vita in seguito ad un sinistro verificatosi in prossimità della Città Bella, lungo la strada vicinale Rao Castellana-Trappeto Rossi, poco distante dalla provinciale 223 che collega la zona de “Li Sauli” a Matino.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute, l’uomo aveva da poco lasciato a casa la fidanzata, con la quale aveva trascorso la giornata, e viaggiava in direzione Matino. Durante il tragitto sembrerebbe aver perso il controllo della BMW, finendo fuori strada ed impattando contro un albero situato lungo l’arteria stradale. Una volta tornato sulla carreggiata dopo lo scontro, il veicolo ha terminato la sua corsa ribaltandosi sul fianco sinistro.

In seguito all’impatto, il 32enne è morto sul colpo. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, giunti sul posto dall’ospedale “S. Cuore” di Gallipoli.

Oltre al personale medico e paramedico, la zona è stata raggiunta anche dai vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno messo in sicurezza la carreggiata, e dai carabinieri del comando compagnia gallipolino, che hanno eseguito i rilievi, utili a ricostruire la dinamica del sinistro.

Si tratta del secondo incidente stradale mortale in Salento in meno di 24 ore. Nella serata di Pasqua, un ragazzo di 22 anni, originario di Presicce-Acquarica, ha perso la vita in seguito ad un altro sinistro, avvenuto sulla ss274, ed in seguito al quale l’amico 19enne che viaggiava con lui a bordo di un’Audi a6 è rimasto gravemente ferito.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author