BARI – Il nuovo Consiglio Regionale Anci Puglia insediatosi oggi presso l’Hotel Villa Romanazzi di Bari, presieduto dalla Presidente Fiorenza Pascazio, ha eletto all’unanimità, tra i suoi 60 componenti, i 20 membri del Comitato Direttivo dell’Associazione.

La Presidente Fiorenza Pascazio, ha designato quali nuovi vicepresidenti i Sindaci: Michele Sperti (Miggiano – Le) Vicario; Luciana Laera (Putignano – Ba), Silvana Errico (San Vito dei Normanni- Br), Giovanna Bruno (Andria – BAT), Noè Andreano (Casalvecchio di Puglia – Fg), Onofrio Di Cillo (Carosino – Ta).



Su proposta della Presidente Pascazio il Consiglio Regionale ha anche nominato il nuovo Segretario nella persona di Alfredo Mignozzi e i Vicesegretari, Domenico Sgobba (delegato rapporti Anci nazionale e segretario Consulta Piccoli Comuni) e Antonio Brunazzi (già Responsabile segreteria).

“Da oggi entra nel vivo la nuova attività di Anci Puglia, – ha dichiarato la presidente Fiorenza Pascazio – importante la partecipazione dei tanti amministratori locali che hanno espresso la volontà di impegnarsi nell’Associazione per rilanciarne azioni e obiettivi nell’interesse delle comunità. E’ indispensabile continuare a lavorare insieme, uniti, per rafforzare l’identità dell’Anci anche a livello regionale e per rispondere, insieme alla Regione e alle altre istituzioni competenti, ai bisogni dei nostri territori.”

Nuovo Comitato Direttivo Anci Puglia

Fiorenza Pascazio (Sindaca Bitetto) – Presidente Anci Puglia

Michele Sperti (Sindaco Miggiano – Vicepresidente Vicario

Luciana Laera (Sindaca Putignano) – Vicepresidente

Giovanna Bruno (Sindaca Andria) – Vicepresidente

Silvana Errico (Sindaca San Vito dei Normanni) – Vicepresidente

Noè Andreano (Sindaco Casalvecchio di Puglia) – Vicepresidente

Onofrio Di Cillo (Sindaco Carosino) – Vicepresidente

Michele Bisceglia (Sindaco Mattinata)

Fabio Caputo (Assessore Castellana Grotte)

Domenico Ciliberti (Sindaco Castellana Grotte)

Angelo Consiglio (Consigliere Cisternino)

Flavio Filoni (Sindaco Galatone)

Giuseppe Giannone (Sindaco Sannicandro Bari)

Domiziano Lasigna (Sindaco Palagiano)

Edmondo Moscatelli (Sindaco San Pancrazio Salentino)

Piero Paparella (Consigliere Ruvo)

Gaetano Pichierri (Sindaco Sava)

Giampaolo Sigrisi (Consigliere Terlizzi)

Gaia Silvestri (Consigliera Massafra)

Fabio Tarantino (Sindaco Martano)

Mariateresa Valente (Consigliera Manfredonia)

