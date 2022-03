BARLETTA – I cittadini, e non i giochi di potere, al centro dell’attenzione. È questo il messaggio che arriva da Carmine Doronzo di Coalizione Civica in vista delle amministrative di Barletta. L’apertura del PD cittadino e i disaccordi con Ruggiero Mennea da un lato, il blocco fedele all’ex sindaco Cosimo Cannito dall’altra. Uno scenario che non soddisfa il consigliere comunale uscente, fuori da entrambi gli schieramenti.

Le elezioni si avvicinano e le priorità sono sostanzialmente due: il benessere dei cittadini attraverso lavoro e ambiente e l’utilizzo consapevole dei fondi del Piano di Ripresa e Resilienza. Un doppio fronte che Barletta non può permettersi di prendere sotto gamba.