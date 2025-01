Allarme bomba a Taranto: Evacuato il Tribunale dopo lettera minatoria

TARANTO – Un allarme bomba ha scosso la città di Taranto, dove il Tribunale, situato in Via Marche, è stato evacuato in seguito alla ricezione di una lettera anonima che annunciava un’esplosione imminente. La polizia di Stato, insieme agli artificieri, è intervenuta prontamente per mettere in sicurezza l’edificio e avviare le operazioni di controllo, sono state interdette al traffico le strade limitrofe. Le autorità sono al lavoro per verificare la veridicità della minaccia, mentre l’area è stata circoscritta e tutti gli accessi al tribunale sono stati bloccati. Un’operazione delicata che ha destato preoccupazione tra i cittadini e gli operatori del settore giuridico.

