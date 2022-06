Calcio, Sport

Calciomercato Bari, Polito pesca da Atalanta e Sassuolo

https://www.youtube.com/watch?v=tWY0iL4e3Rw BARI - Calciomercato Bari, Ciro Polito cerca under. Colloqui avviati con Atalanta e Sassuolo per portare in Puglia…