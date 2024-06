Al via il G7 di Borgo Egnazia, dalla bozza scompare l’aborto

Inizia oggi, giovedì 13 giugno, il G7 a Borgo Egnazia, dove la premier Meloni accoglierà i sette Grandi della Terra. Per venerdì 14 è atteso Papa Francesco, che parlerà con Joe Biden. Il presidente americano, intanto, annuncia nuove sanzioni contro la Russia che colpiranno la Borsa di Mosca e la firma di un accordo per la sicurezza con Zelensky: più armi per difendere l’Ucraina. Stop al sostegno della Cina a Putin, le cui minacce nucleari sono ‘irresponsabili’. Via libera al piano Usa per la tregua a Gaza. Sono i punti principali del documento finale la cui bozza è stata anticipata dall’agenzia Bloomberg. Secondo fonti europee, nell’ultima bozza è scomparso il punto nel quale si garantiva “un accesso effettivo e sicuro all’aborto”. Fonti della presidenza italiana: ‘Gli sherpa stanno ancora trattando’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author