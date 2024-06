G7, Gasparri: ‘La Cina è il ‘cancro’ della Terra’

A proposito del G7, il vertice dei grandi della Terra che prende il via a Borgo Egnazia, Gasparri si augura ci sia “sincerità durante queste interlocuzioni”. Poi l’attacco pesantissimo alla Cina: “È il cancro della Terra perché non rispetta le regole”. Così durante lo Speciale G7 in Puglia, in onda su Antenna Sud.

